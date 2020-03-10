إجراءات احترازية في جامعة دمنهور للوقاية من كورونا (صور)

عقد فريق إدارة الأزمة بكلية الزراعة بجامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تعليمات المجلس الأعلى للجامعات للإجراءات الوقائية والإحترازية التي يجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتعميمها بجميع الكليات والمواقع الإلكترونية في الجامعة.





ناقش الاجتماع الإجراءات وكيفية تنفيذها وأهم المقترحات المقدمة من الفريق وتبادل المعلومات والأفكار التي من دورها تساعد في طرق الوقاية منها، وكذلك توفير المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة ومنع التصافح والتزاحم بالمدرجات والقاعات وأماكن وجود الطلبة وتطهيرها، بالإضافة إلى عمل ندوة تثقيفية عن الأساليب المتبعة والنظافة الشخصية.





كما تم عمل اختبار لقياس درجة الحرارة من خلال جهاز عن بعد لجميع الحضور، وتنفيذ نموذج محاكاة من خلال مراعاة المسافة بين كل شخص وآخر بمدرج والجلوس بكرسي وترك الآخر، كما تم عرض التوصيات المتعلقة بالإجراءات وآلية تنفيذها وسرعة التعامل معها.





من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور، أن إنشاء فرقٍ متخصصةٍ في إدارة الأزمة بالجامعة يأتى من دورها الخدمي والتنموي الفعال داخل المجتمع، حيث تكون مهمتها التعامل مع الأزمات وعمل خططٍ إجرائية مسبقة لإدارة الأزمة وتدريب العاملين عليها، وضرورة زيادة التواصل بين الجامعة وبين مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة فيما يتعلق بإدارة الأزمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكيفية تحريك الطلبة لعمل مشاركة مجتمعية إيجابية وفعالة للصالح العام.