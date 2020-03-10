Advertisements
Advertisements
Advertisements

تباين بمؤشرات البورصة .. والمؤشر الرئيسي يقفز 1.9% في الختام

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:51 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، وسط أحجام تداول متوسطة ، ليدعم التجارى الدولى حركة المؤشر الرئيسي و يحتفظ به فى المنطقة الخضراء بمشاركة العديد من القياديات.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.
 

مؤشرات البورصة المصرية 
  
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1099.9 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1080.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1166.7 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 271.4 مليون ورقة مالية بقيمة 773.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإستحوذت  تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية 60.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه،  699.8 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ال109 56

أخبار تهمك

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

منذ 37 دقيقة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات ..والسوقي يربح 2.3 مليار حنيه

البورصة تعاود الصعود وتربح 5.2 مليار جنيه بمستهل جلسة الأربعاء

ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الأحد

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.58% في منتصف التعاملات

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات ..والرئيسي يهبط 0.01%

مؤشرات البورصة تغلق علي تباين وسط تداولات بلغت 575.5 مليون جنيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status