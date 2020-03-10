تباين بمؤشرات البورصة .. والمؤشر الرئيسي يقفز 1.9% في الختام









أخبار البورصة المصرية





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، وسط أحجام تداول متوسطة ، ليدعم التجارى الدولى حركة المؤشر الرئيسي و يحتفظ به فى المنطقة الخضراء بمشاركة العديد من القياديات.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1099.9 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1080.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1166.7 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 271.4 مليون ورقة مالية بقيمة 773.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 60.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 699.8 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي