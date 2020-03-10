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مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، يرافقه القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، مراسم صلاة جنازة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية فجر الأحد الثامن من شهر مارس، عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا، بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة الجنازة، وإلقاء نظرة الوداع عليه بحضور أحبار مجمع الكنيسة القبطية ونيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وفي كلمته أكد قداسة البابا تواضروس: أننا جميعا نجتمع كأبناء له تربينا على يديه وتعلمنا منه الكثير بعد أن كرس حياته ليعيش راهبا في البرية، فكان صورة للراهب الأصيل وإنسانا معلمًا وصاحب مدرسة في الحياه الرهبانية، تتلمذ على يديه المئات بالأديرة القبطية داخل مصر وخارجها، فكان دائما يريح النفوس وميناء للسلام والفرح، خدم الكنيسة والوطن وكانت دائما صلاوته أن يحل السلام في كل أرض مصر، واليوم نودعه ونتعزي جميعًا بعد أن قدم لنا بارشادته معاني كثيرة، فكان جسرا بين أبناء القرن الرابع الميلادي والقرنين 20و21".

وقام المحافظ بتقديم واجب العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، والأنبا باخوميوس ولجميع الأخوة المسيحيين لوفاه الأنبا صرابامون، مؤكدًا على أننا جميعًا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض، نتشارك سويا الأفراح والأحزان كنسيج واحد".
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
مراسم صلاة جنازة رئيس دير الأنبا بيشوي (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظ البيحرة الكنيست الفجر البحيرة البابا تواضروس الأنبا صرابامون

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