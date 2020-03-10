كواليس مدمنين الجنس والمخدرات من ارض الواقع

اولا انا بشكر حضرتك انك فتحتى موضوع زنا المحارم الشائك جدا ومفيش حد عاوز يفتحه ويكشف كوراث مخفيه فى مجتمعنا

انا بتابع بوستات حضرتك وطبعا بشوف التعليقات اللى بتهاجمك وعاوزه نحط راسنا فى الرمال

انا مدرس بس بعمل كعمل تطوعى فى احدى الجمعيات الخيرية بمحافظة فى الصعيد وعملى ميدانى يعنى بعمل بحث اجتماعى لمن يطلب مساعدة للتاكد من صدق احقيته بالمساعدة وبسمع العجب العجاب يوميا

والله يا مدام نيفين انا بشوف العجب العجاب كل يوم داخل المجتمعات الفقيرة جدا فى القرى او داخل عمارات الايواء تخيلى اسرة من 9 افراد داخل اوضة واحدة اب وام واولاد وبنات واحيانا اخت مطلقة او عمة ارملة وقصص طويلة ومؤسفة ان ده بيحصل داخل مجتمعنا المسلم والمحجبة والمنقبة ايضا مفيش فرق والكوارث قادمه اب مع بنته ام مع ابنها اخت مع اخته

جاتى ام مطلقة بتطلب المساعدة لزواج بنتها بسرعة جدا خوفا من اخوها المدمن اللى بيخليه يعاشرها خوفا على بنتها الوحيده وتمت مساعده البنت فى سرعة جوازها ومش عارف الابن بطل معاشرة لامه ام لا

ام ارملة ومنقبة عايشة فى اوضة فى عمارات الايواء بشتكى ان ابنها بتاع مخدرات بيعاشرها تحت التهديد هى وابنتها المتزوجة منقبة ايضا بس جوزها محبوس سياسة بيعاشر الاتنين المنقبات تحت تاثير المخدرات على سرير واحد تخيلى تم التدخل والكتشاف ان الام وبنتها بيغروا الشاب جنسيا لاشباع رغباتهم الجنسية

شاب فقير بيتعاطى ترامادول بيصرف على اسرته بعد وفاه ابوه على امه واخواته الخمسة بس للاسف بيعاشر امه بطريقة شاذة حتى لا تحمل منه حسب كلامهاوهى مضطرة تعمل كده لانه مصدر دخل الاسرة موضوع ملوش حل لان الام بتشجع ابنها للاسف

اب بيعاشر بنته اللى عمرها 16 سنة بعد طلاقها اتجوزت فى تانية اعدادى واطلقت وتعمل تنظف البيوت وبيعاشرها ابوها لوفاة امها والبت تبحث عن اى جوازه للتخلص من ابوها وتم جوزاها من غيره والحمد لله

ولد مراهق عايش فى قرية بيعاشرها اخته فى الاعدادية من الخلف بعد ما شاف ابوه بيعاشر امه وامه اكتشفت المصيبة وتم الكشف على البنت ولوحظ ان المعاشرة من فتحة الشرج فقط والحمد لله

بنت طالبة فى دبلوم تزوجت فى ثالتى اعدادى طلقت بعد ست اشهر بيعاشرها عمها فى نفس سنها فى دبلوم وكانوا كاتبين ورقة عرفى تخيلى الموضوع انتهى واتجوزت الان من غيره

ولد فى احد القرى خدر اخته المتزوجة وجوزها مسافروعاشرها لحد ما حملت ورفضت ان نتدخل فى موضوع الاجهاض

شاب متجوز عايش مع مراته وحماتها لاملة واخت مرات المطلقة فى اوضة بلايواء بيعاشرهم وللاسف منتقبات

سيدة مطلقة ومنقبة ومعها طفلة ذهبت للمعيشة عند اخيها الوحيد مدمن الترامادول فخيرها حسب كلامها ان يعاشرها ويصرف عليها وعلى ابنتها واو يطردها وبالفعل عاشرها

حكى لى احد المشايخ ان ام تعيش فى منطقة شعبية معروفة بالعشش تعمل كعاهرة ولها ابن وحيد وما كبرت خافت ان يعرف ابنها ما تفعله فقامت وخلت يسكر وعاشرها للصباح ولما استيقظ قالت انك عملت اللى بيعمله كل الرجاله معايا

المشكلة يمكن حلها فى زالة العشوائيات وقد بدات فى بلدنا ازالة العشوائيات ولكن بنفس البشر اللى ساكنين فيها ولكن يجب محاربة المخدرات بانواعها التى تجعل الرجل لا يفرق بين مراته وامه واخته

وقد اقسم لى احد المشايخ ان ننسبة زنا المحارم فى مناطق العشش والايواء عندنا تصل الى 50% ده غير انتشار المخدرات والدعارة من نفس المناطق وان المطلقات اكثر النسبة اللى بتعرضوا للتحرش من اقاربهم وان نسبة الطلاق وصلت لارقام خيالية والجيل الجديد بيطلق بعد سنة

وشكرا يا مدام نيفين لسعة صدرك