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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-3-2020.."الإسترليني "بـ 21.03 جنيه

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:34 م
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اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

إستقرت أسعار معظم العملات  في البنوك المصرية ، ماعدا سعر الدولار والذي ارتفع بالأمس وبشكل كبير تزامناً مع  تخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى أدوات الدين بالأسواق الناشئة والتى من ضمنها مصر ولجؤهم للاستثمار على الأصول الأمنة كالذهب.


وتنشر بوابة " الفجر " الإكترونية أخر تحديث لأسعار العملات وفقاً لما جاء بموقع دولار لايف كالتالي : 

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار  في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.94 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع لدى البنك المركزي.

 وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع.

فيما قدر سعر اليورو بنحو 17.88 جنيه للشراء،18.02 جنيه للبيع.

 ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.03 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.


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