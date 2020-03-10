بعد تحسن أسعار النفط .. مؤشر سوق البحرين يقفز 1.4% بختام الجلسة





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.47% رابحاً 21.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.26 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط، وذلك بعد تراجعها الحاد أمس بضغوط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8.5 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار.

وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 73.82% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 4.67%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.33%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.95%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.37%، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.48% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 3.16%، زين البحرين بنسبة 3%، عقارات السيف بنسبة 1.52%، بى.أم.أم.أى بنسبة 1.30%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.82%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.11%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.08%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 6.28% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.95%