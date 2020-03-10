أسعار الذهب بمصر تتراجع .. وجرام "عيار21" يخسر 3 جنيهات

سجل أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، تراجعات محدودة مع هبوط السعر العالمي بعد عمليات لجني الأرباح على أثر تحقيقة مستويات سعيرة غير مسبوقة.

وانخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 0.80% ليصل إلى مستويات 1675.70 دولار للأوقية، مع تحسن نفسية المستثمرون للاقبال على المخاطرة في استثمارتهم، بعد التقليل من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وخاصة مع السيطؤة على انتشار المرض في مدينة ووهان الصينية.

وأثر أنخفاض سعر الذهب عالميا على أسعار الذهب في مصر، حيث تراجع سعر عيار 21 قيراط إلى نحو 731 جنيه للجرام منخفضًا بقيمة 2 جنيه عن تعاملات الأمس.

وتراجع سعر جرام عيار 18 قيراط إلى نحو 627 جنيه، وسجل سعر جرام عيار 24 قيراط نحو 835 جنيه.