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اعتقال مشتبهين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:30 م
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محاولة اغتيال حمدوك
محاولة اغتيال حمدوك
وكالات
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اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الثلاثاء عددا من المشتبه فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

 

وكشف مصدر أمني في السودان، أن التحقيق يجري مع المعتقلين منذ ليلة الاثنين، مرجحا أن يكون التفجير ناجما عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.

 

وقال المصدر الأمني، إن رئيس الوزراء السوداني يزاول مهامه من مكتبه بشكل طبيعي، إثر محاولة الاغتيال الفاشلة.

 

وتعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لمحاولة اغتيال بعد خروجه من مقر إقامته، واستهداف موكبه بتفجير وإطلاق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.

 

ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد نظام البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.

 

ويذكر أن حمدوك، يقود حكومة مؤلفة من تكنوقراط بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022.

 

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الكلمات المفتاحية

محاولة اغتيال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السودان

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