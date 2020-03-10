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التحقيق مع 19 موظفا بـ"صحة إهناسيا" في بني سويف

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أحال يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، 19 من العاملين بالإدارة الصحية بإهناسيا "7 أطباء و12 موظفًا" للتحقيق بالشئون القانونية، بناءً على مذكرة إدارة المتابعة عقب المرور المفاجئ على الإدارة.

وكانت لجنة مكونة من: ناجي شعبان، وكيل إدارة المتابعة بالوحدة المحلية بمركز إهناسيا، وعلي سليمان وجابر عبد الغني، مفتشي المتابعة، قامت بالمرور على الإدارة الصحية لمتابعة انتظام العمل وتواجد الموظفين بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية والوقائية للمترددين على الإدارة.

ورصدت اللجنة غياب 19 من العاملين بالإدارة بينهم 7 أطباء و12 موظفًا، بدون إذن رسمي، خلال مواعيد العمل الرسمية، فحّررت اللجنة مذكرة بما جاء بالمرور، وبالعرض على يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية قّرر إحالتها للتحقيق بالشئون القانونية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى.

وأكد المحافظ، على أن قطاع الصحة يحتل أولوية قصوى في خطة عمل الجهاز التنفيذي، وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.
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