Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:10 م
Advertisements
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
وكالات
Advertisements

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إيطاليا، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                                

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، قد سجلت 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 319 حالة، فيما أعلنت أنها سجلت ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا.

 

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، على المستوى العالمي 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا عدد الاصابات بريطاانيا ايطاليا الخطوط الجوية البريطانية

أخبار تهمك

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ ساعة و نصف

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ثلث ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 21 حالة

بريطانيا تسجل 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"

فرنسا.. إصابة موظف في "ديزني لاند" بفيروس كورونا

اجتماع طارئ في بريطانيا بسبب "كورونا".. ومخاوف من تفشي الفيروس

الصحة البريطانية: وفاة رابع حالة مصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

11:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status