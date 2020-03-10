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أسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:00 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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تشهد أسعار الذهب اليوم  في  الجزائر تراجع على المستوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية.

ويعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية  الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر


 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.765 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.559 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 6.353 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 3.177  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 فيالجزائربـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي  


عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

اسعار الذهب عيار 24

53.39$

6.353

سعر الذهب عيار 22

48.94$

5.824

اسعار الذهب عيار 21

46.72$

5.559

اسعار الذهب عيار 18

40.04$

4.765

سعر الذهب عيار 14

31.14$

3.706

سعر الذهب عيار 12

26.69$

3.177

اسعار أوقية الذهب

1.660$

197.592

اسعار جنيه الذهب

373.73$

44.475

اسعار كيلو الذهب

53.389$

6.353.442

 

 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر

 

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

9 مارس

3.388

4.356

5.082

5.808

8 مارس

3.388

4.356

5.082

5.808

7 مارس

3.401

4.372

5.101

5.830

6 مارس

3.396

4.367

5.094

5.822

5 مارس

3.459

4.448

5.189

5.930

 

 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر

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