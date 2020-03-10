أسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

تشهد أسعار الذهب اليوم في الجزائر تراجع على المستوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية.

ويعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.765 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.559 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 6.353 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 3.177 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 فيالجزائربـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي





عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري اسعار الذهب عيار 24 53.39$ 6.353 سعر الذهب عيار 22 48.94$ 5.824 اسعار الذهب عيار 21 46.72$ 5.559 اسعار الذهب عيار 18 40.04$ 4.765 سعر الذهب عيار 14 31.14$ 3.706 سعر الذهب عيار 12 26.69$ 3.177 اسعار أوقية الذهب 1.660$ 197.592 اسعار جنيه الذهب 373.73$ 44.475 اسعار كيلو الذهب 53.389$ 6.353.442

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر

اليوم عيار 14 عيار 18 عيار21 عيار 24 9 مارس 3.388 4.356 5.082 5.808 8 مارس 3.388 4.356 5.082 5.808 7 مارس 3.401 4.372 5.101 5.830 6 مارس 3.396 4.367 5.094 5.822 5 مارس 3.459 4.448 5.189 5.930

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3_10_2020 في الجزائر