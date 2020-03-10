"القضاء الإداري" بالمنيا يرفض طعون المستبعدين من انتخابات سمالوط

قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد "أ" كريم علي عرفه "مفوض الدولة"، وأمانة سر كمال علي محمد، رفض دعوتان أقامهما "علاء مكادي"، "وبدر سدراك" بإدراج اسمهما ضمن قوائم المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمركز سمالوط.





وتضمن قرار المحكمة قبول الدعوى شكلا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعيين مصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.





وكان المرشحان علاء الدين فيصل مهني، وشهرته "علاء مكادي"، وبدر أنور حبيب حنين وشهرته "بدر سدراك" قد أقاما الدعويان أرقام 7818 لسنة 10ق، و7774 لسنة 10 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز سمالوط بالمنيا، باستبعادهما من كشوف المرشحين من الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتبارهما ضمن المرشحين في هذه الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، غير أن المحكمة رفضت الدعوتان.





وكانت اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، أعلنت الأحد الماضي، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز سمالوط، وضمت 5 مرشحين هم: سامى سنوسي أحمد صميده، لواء شرطة سابق، رمز الحصان، حربي محمد ماضي أحمد، تاجر رمز الأسد، إبراهيم راشد إبراهيم محمد، مدير عام بالمعاش، رمز المدفع، عمانوئيل عاطف فوزي ميخائيل، مدير شركة مقاولات، رمز التمساح، ووحيد مصطفى على عامر، وشهرته وحيد عامر، ربان أعالى البحار للسفن التجارية، رمز القلم، فيما جري استبعاد 2 من قائمة المرشحين هما: علاء مكادي، وبدر سدراك.





ووفقا للجدول الزمني الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه من المقرر بدء فترة الدعاية، اعتبارا من 16 مارس الجاري، ويكون آخر مواعيد التنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات في 23 مارس، لتنطلق الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 أبريل المقبل، وفي الداخل يومي 5 و6 أبريل المقبل.