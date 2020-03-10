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ضبط 6 من تجار المخدرات غسلوا 30 مليون جنيه

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:00 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي، ضم 6 متهمين، لغسلهم 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم القبض على 6 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم يقيمون بمحافظة بورسعيد، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الكلمات المفتاحية

مكافحة المخدرات غسيل الاموال تجارة المخدرات تجار مخدرات

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