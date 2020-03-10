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ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:56 م
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كورتوا ومارسيلو
كورتوا ومارسيلو
علي نبوي
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أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميا كشف فيه حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي تيبو كورتوا حارس المرمى، ومارسيلو الظهير الأيسر للفريق الملكي.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الملكي الماضية أمام ريال بيتيس بالجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" والتي خسرها ريال مدريد بهدف مقابل هدفين.

وقال النادي في بيان رسمي حول إصابة كورتوا :"أثبتت الفحوصات التي أجراها حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا عن إصابة في العضلة الضامة لرجله اليسرى ،بانتظار التطورات".

أما عن إصابة مارسيلو فقال في بيانه :"أثبتت الفحوصات التي أجراها ظهير ريال مدريد، مارسيلو عن إصابة في العضلة ذات الرأسين لرجله اليسرى. بانتظار التطورات.".

وبات الثنائي مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب خسرها ريال مدريد على ملعبه بهدف مقابل هدفين.
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