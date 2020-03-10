حفاظا على صحة المواطنين.. رش شوارع كفر الشيخ بمبيدات حشرية (صور)

أعلنت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن وحدة "الملاريا" قامت برش الشوارع بمبيدات حشرية للحفاظ علي البيئة، وصحة المواطنين، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.





وأضافت ماضي، أنها قد التقت بلجنة من البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، لتقييم تشغيل وصيانة مصنع تدوير القمامه ونظام التشغيل وكان بحضور وفد من اللجنة منهم.



