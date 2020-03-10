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حفاظا على صحة المواطنين.. رش شوارع كفر الشيخ بمبيدات حشرية (صور)
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:52 م
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عمرو الشامي
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أعلنت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن وحدة "الملاريا" قامت برش الشوارع بمبيدات حشرية للحفاظ علي البيئة، وصحة المواطنين، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.
وأضافت ماضي، أنها قد التقت بلجنة من البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، لتقييم تشغيل وصيانة مصنع تدوير القمامه ونظام التشغيل وكان بحضور وفد من اللجنة منهم.
وأشارت إلى بدء حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة الغير مرخصه والمنتهى ترخيصها بالمدينة، حيث قامت إدارة الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بإزاله كافة الإعلانات المخالفة الغير مرخصه والمنتهى ترخيصها بشوارع المدينة، وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتابعت: العمل بوحده طب الأسرة بقرية أبو عيسى التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصي، ومتابعة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال من سن 9 شهور حتى سن 6 سنوات، وكذلك استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بقرية دمرو.
من جهه أخرى، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفرالشيخ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه جميع المتعديين على حرم الطريق العام، والباعة الجائلين المحتلين الأرصفة والميادين.
وشدد محافظ كفرالشيخ، بالتحفظ على جميع الإشغالات للمخالفين وعمل المحاضر اللازمة، منذرًا أصحاب المحلات والكافيهات باحترام القانون، وفتح الشوارع والأرصفة للمواطنين، وأن الطريق ملك للجميع، وليس حكر لأحد.
وأكد استمرار تلك الحملات الموسعة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، حتى يتم القضاء بصفة نهائية على الإشغالات من شوارع عاصمة المحافظة.
وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، مع قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق بكفر الشيخ، إزالة الإشغالات بشارعي عبد الهادي راضي، وصلاح سالم، ومحيط منطقة صنعاء، وعمارات الري بحي شرق كفرالشيخ، وتم التحفظ على جميع الإشغالات، وايداعها مخازن الوحدة، وتم عمل المحاضر اللازمة لجميع المخالفين.
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