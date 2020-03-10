في ذكري ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رانيا محمود ياسين





تحتفل اليوم الفنانة رانيا محمود ياسين بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر مارس، ولدت لعائلة فنية كبيرة فوالدها الفنان محمود ياسين، ووالدتها الفنانة شهيرة، كما أنها متزوجة من الفنان محمد رياض.



وفي ذكري ميلادها يرصد لكم 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن رانيا محمود ياسين:



_ولدت رانيا محمود ياسين يوم 10 مارس 1972، وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة.





_بدأت أولي خطواتها الفنية عام 1995 من خلال مشاركتها في فيلم "قشر البندق"، وكان الفيلم من بطولة والدها محمود ياسين.





_ قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية ومن أشهرها مسلسل "العصيان، سوق الزلط، الأحلام البعيدة، النهر والتماسيح، نصيبي وقسمتك الموسم الأول والثاني وغيرها".





_ظهرت في السينما بعدة أدوار من خلال مشاركتها في "كارت ميموري، هي واحدة، قشر البندق".



_لها مسرحية واحدة فقط وهي "الناس بتحب كده".



_ابتعدت عن التمثيل لفترة ويرجع ذلك إلى ظروف حملها ومتابعة طفلها قرابة ٤ سنوات، بالإضافة إلي طفلها الثاني ومرافقته ٣ سنوات، كما أوضحت والدتها الفنانة شهيرة.



_في منتصف عام 2015 قررت رانيا محمود ياسين أن تخوض تجربة جديدة وهي تقديم البرامج التلفزيونية.



_عملت رانيا 26 شهرا كمقدمة برامج تناقش موضوعات هامة، ولم تمكث في قناة واحدة بل تنقلت بين ست قنوات.