أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في لبنان
تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
53.83$
|
81.415
|
سعر الذهب عيار 22
|
49.34$
|
74.631
|
اسعار الذهب عيار 21
|
47.10$
|
71.240
|
اسعار الذهب عيار 18
|
40.37$
|
61.063
|
سعر الذهب عيار 14
|
31.40$
|
47.493
|
سعر الذهب عيار 12
|
26.91$
|
40.708
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.674$
|
2.532.020
|
اسعار جنيه الذهب
|
376.82$
|
569.922
|
اسعار كيلو الذهب
|
53.830$
|
81.415.440
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
9 مارس
|
47.493
|
61.063
|
71.240
|
81.415
|
8 مارس
|
47.484
|
61.051
|
71.227
|
81.401
|
7 مارس
|
47.506
|
61.080
|
71.261
|
81.439
|
6 مارس
|
46.488
|
59.771
|
69.733
|
79.693
|
5 مارس
|
46.425
|
59.690
|
69.639
|
79.586