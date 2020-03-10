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خوفا من كورونا.. وزارة التعليم العالي تؤجل الاحتفالية الكبرى

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاحتفالية الكبرى؛ التي كان المقرر تنظيمها يوم ١٤ مارس الجاري بمقر جامعة الجلالة لحين إشعار آخر.

وأفادت الوزارة: أن القرار جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين.

وجاء نص القرار على النحو التالي: "تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار".
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