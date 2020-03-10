خوفا من كورونا.. وزارة التعليم العالي تؤجل الاحتفالية الكبرى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاحتفالية الكبرى؛ التي كان المقرر تنظيمها يوم ١٤ مارس الجاري بمقر جامعة الجلالة لحين إشعار آخر.





وأفادت الوزارة: أن القرار جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين.



