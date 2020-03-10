تجديد حبس تاجر سلاح ١٥يوما في العجوزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثانية تجدبد حبس تاجر سلاح، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لإتجاره في الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بمنطقة العجوزة.





وأوضحت تحقيقات النيابة: أنه كان يروجها على عملائه بالمنطقة لبيعها والحصول على مبالغ مالية.





وأدلى المتهم أمام النيابة، باعترافات تفصيلية، إذ أفاد أنه لجأ لتجارة الأسلحة لاحتياجه للأموال، وأن تجارة السلاح مربحه جدا في وقت قصير، وقام بتخزينها في مسكنه، لبيعها لعملاء يتعامل معهم في هذا النشاط الإجرامي.





وقال المتهم، إن حارس العقار كان يشك فيه خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ملاحظته في الدخول والخروج من العقار، حتى قام بالإبلاغ عني.





فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.



