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لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:59 ص
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اللافتات
اللافتات
آيات عامر - أسماء قورة
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تجري الاستعدادات على قدم وساق؛ لإجراء انتخابات التجديد النصفي، بنقابة المحامين، التي تعقد في 15 من مارس الجاري، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات.

وبدأ المرشحين تعليق لافتاتهم التي تبرز المقعد المرشح عليهم وأرقامهم على مبنى النقابة العامة بوسط القاهرة.

ورصدت "الفجر" عددا من اللافتات التي زينت المبنى العام للنقابة.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
لافتات المرشحين تغطي مبنى نقابة المحامين (صور)
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين تجديد نصفي انتخابات المحامين المحامين التجديد النصفي

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