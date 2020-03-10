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ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7% خلال 3 شهور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:46 ص
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معدل البطالة في تركيا
معدل البطالة في تركيا
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 بالمئة في الفترة من نوفمبرإلى يناير  الماضي من 13.3 بالمئة قبل شهر، على الرغم من ارتفاع النشاط الاقتصادي في نفس الفترة.

وبلغ معدل البطالة 13.5 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي. وزاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8 بالمئة في الفترة من 15.4 بالمئة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1 بالمئة من 13.2 بالمئة قبل شهر
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