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رغم قرار الحكومة.. "المحامين" تواصل انتخابات التجديد النصفي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:36 ص
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سخي
سخي
آيات عامر - أسماء قورة
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أكد مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، استمرار الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي للمحامين في موعدها، بالرغم من قرار مجلس الوزارء، بتعليق أي تجمعات كبيرة للمواطنين، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال "سخي" في تصريح إلى "الفجر": إنه لا توجد آليات تسمح بالتصويت الإلكتروني للأعضاء، وإن الانتخابات تعقد في أندية المحامين والمحاكم تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح أن عدد اللجان الانتخابية، تبلغ أكثر من 400 لجنة على مستوي الجمهورية، حيث تضم كل لجنة مشرفا من الرقابة الإدارية.

وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات الخميس الماضي.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين مجدي سخي كورونا فيروس كورونا المحامين

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