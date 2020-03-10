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الذهب يتراجع 1% بدعم من محفزات العالمية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:28 ص
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سعر الذهب العالمي
سعر الذهب العالمي
وكالات
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انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء، متراجعا عن قفزة حققها في الجلسة السابقة ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا الدولار والأصول الأعلى مخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1656.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر  2012 عند 1702.56 دولار يوم الاثنين بسبب مخاوف من الانتشار العالمي للمرض. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1657.10 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق في آكسي كورب ”بدأ الإقبال على المخاطر يعود بسبب إجراءات السياسة المالية التي تصدر عن الولايات المتحدة واليابان وهذا سلبي للذهب على المدى القصير“.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ خطوات ”كبرى“ لإعداد اقتصاد بلاده لمواجه أثر انتشار كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الياباني إن حكومته لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة لموازنة الآثار الكبيرة على اقتصادها من الانتشار العالمي للفيروس.

وقال مسؤول في وزارة المالية اليابانية إن بلاده على تواصل مع إدارة ترامب التي تعمل على حزمة اقتصادية.

وقال إينس ”هذه البداية فحسب لما يمكن وصفه بتأثير الدومينو وأتوقع أن تحذو باقي الحكومات الآسيوية حذو تلك الخطوات بحزم مماثلة“.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، إلى 30.99 مليون أوقية وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2502.99 دولار للأوقية بعد أن لامس مستوى قرب أقل سعر في شهر في الجلسة السابقة. وزادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 875.24 دولار للأوقية.
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