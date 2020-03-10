Advertisements
ننشر التخصصات المطلوبة لـ"الضباط المتخصصين" بكلية الشرطة
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:30 ص
Advertisements
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
حددت كلية الشرطة، عددًا من التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2020 لكليات الطب والإعلام والحاسبات وغيرها من الكليات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة وعدد من القيادات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة وعدد من القيادات.
Advertisements