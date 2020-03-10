ننشر التخصصات المطلوبة لـ"الضباط المتخصصين" بكلية الشرطة

حددت كلية الشرطة، عددًا من التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2020 لكليات الطب والإعلام والحاسبات وغيرها من الكليات.



وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة وعدد من القيادات.