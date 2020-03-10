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حساب المواطن يكشف عن خطوات التسجيل في البرنامج والشروط المطلوبة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
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أكد حساب المواطن، أنه يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن، مشيرا إلى أن هناك شروط مطلوبة يجب معرفتها أولا قبل تسجيل البيانات.

وأعلن حساب المواطن أنه يمكن للفرد التابع لرب الأسرة التسجيل كمستفيد رئيسي بشكل مستقل، كما يمكن لأي فرد (ذكر / أنثى) التسجيل ابتداءًا من عمر 18 إلى 24 وإرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية - سكن الجامعة - كليات عسكرية - كليات حربية - معهد الإدارة - عقد الإيجار الموحد - فاتورة كهرباء) باسمه.

وكشف حساب المواطن، عن أنه في حال تم القبول كفرد مستقل سوف تكون "تابع غير مؤهل" لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب هذا الشخص.

وأودع حساب المواطن دعم الدفعة الـ28 اليوم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ومن المقرر إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل.
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الكلمات المفتاحية

رابط حساب المواطن خطوات التسجيل في حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن

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