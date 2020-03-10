"التعليم العالي": هذا ما سيحدث في الجامعات لمواجهة كورونا

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوضع بالنسبة للجامعات والقلق من انتشار فيروس كورونا هو أكثر اطمئنانا، حيث أن طلاب الجامعة أكثر وعيا، وقدرة على التعامل مع الحالة، والالتزام بالتعليمات الوقائية.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المستشفيات الجامعية منتشرة على مستوى الجمهورية، وجاهزة لاستقبال أي حالة، منوها بأنه هناك وحدة ترصد وبائي في المستشفيات الجامعية وهى قادرة على التعامل مع أي حالة إصابة أو اشتباه.





وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدكتور خالد عبدالغفار سيجتمع اليوم مع رؤساء الجامعات لمتابعة مدى الدقة في تنفيذ كافة عناصر الخطة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا.



