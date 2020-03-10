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طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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رفعت موانئ البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لوصول ثلاث سفن سياحية بموانئ "سفاجا – الغردقة – بور توفيق"، تجنبا لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة السياحية Marco Polo وعلى متنها 638 سائحًا من جنسيات مختلفة، و341 فرد طاقم قادمة من ميناء صلالة بعمان، وكذلك استقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية Clio وعلى متنها 81 سائحًا و58 فرد طاقم قادمة من العقبة، كما استقبل ميناء بور توفيق السفينة السياحية Serenissima وعلى متنها 91 سائحًا و52 فرد طاقم قادمة من ميناء سفاجا. 

وذكرت، أنه تم اتباع جميع التعليمات الطبية المشددة، حيث قام فريق طبي متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائي بالصعود على السفن السياحية بمنطقة المخطاف الخارجي للموانئ، وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة، وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحي للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات، وتم السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء بعد التأكد من سلامة جميع الركاب وتفويج السياح لزيارة المناطق الأثرية والسياحية. 

ووجه اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة مديري الموانئ، بتعليق إرشادات وتعريف أعراض المرض على مداخل ومخارج الموانئ للتصدي لأي حالة تظهر بشكل مفاجئ، والتنبيه على مالكي العبارات والتوكيلات الملاحية بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه فيها على متن السفن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
طوارئ في موانئ البحر الأحمر لاستقبال ركاب 3 سفن سياحية
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موانئ البحر الاحمر طوارئ السفن السياحيه

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