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رئيس جهاز مدينة الشروق : استرداد 11 وحدة سكنية فور التعدى عليها من مجهولين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:31 ص
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استرداد 11 وحدة سكنية بعد التعدي عليها
استرداد 11 وحدة سكنية بعد التعدي عليها
احمد الشيخ
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صرح عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  بأنه تم استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لجهاز المدينة، فور رصد التعدى عليها من قبل مجهولين، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون لاستيداء حق الدولة، ومنع التعدى على الوحدات غير المشغولة بالمدينة.

وقال عبدالرءوف الغيطى: جاءت الحملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت عن إخلاء تلك الوحدات وتمكنت اللجنة من تأمينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما تم تكليف اللجنة المختصة بالمرور الدورى بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص له،م بهدف عدم التعدى عليها من أى عناصر تخريبية، وحفاظا على الممتلكات العامة.

وفى سياق متصل، أشار عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم ضبط 8 معدات ثقيلة(سيارات - خلاطة) لمخالفة شروط التشغيل داخل المدينة، موضحاً أن المخالفات تنوعت بين العمل بدون تشميع للسيارات، وتسريب رمال على الطريق، وإلقاء مخلفات بدون تصريح، وغير ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المعدات، والتوجيه باستمرار الحملات على مدار اليوم حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.​
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