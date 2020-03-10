جهاز برج العرب ينقل جميع مواقف السيارات الي موقف بوسط المدينة





صرح عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم نقل جميع مواقف السيارات والأتوبيسات الداخلية والخارجية إلى الموقف العمومى الجديد بالمحور المركزى بوسط المدينة على مساحة 18 فداناً بالمدينة، وذلك فى إطار الخطوات الجادة نحو التخلص من العشوائية واستعادة الانضباط وتحسين منظومة النقل الخارجى والداخلى بالمدينة.





وأضاف عصام بدوى، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لإزالة وغلق جميع المواقف غير الرسمية بالمدينة، وتم نقل جميع أوتوبيسات وسيارات نقل الركاب، والتى يصل عددها إلى أكثر من 400 سيارة وأتوبيس نقل خارجى، وأكثر من 200 سيارة ميكروباص نقل داخلى، موضحاً أنه تم تعديل مسارات النقل الداخلى لربط الموقف العمومى بأحياء المدينة كافة.





وأشار عصام بدوى إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة والإغلاق لأماكن انتظار السيارات العشوائية بحضور اللواء أشرف زغلول، حكمدار غرب الإسكندرية، والعقيد حازم عطية، مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات وضباط شرطة التعمير بالمدينة، وممثلى عدة جهات أمنية بجانب إدارة الأمن بالجهاز، مضيفاً أنه جارٍ متابعة سير العمل، وأن الموقف الجديد يشمل أماكن انتظار سيارات الميكروباص 14 راكبا المخصصة للنقل الخارجى لكافة المحافظات، والمناطق المحيطة بالمدينة، وكذا أماكن لأوتوبيسات النقل العام، وأماكن للنقل الداخلى وسيارات التاكسى، وأماكن لانتظار السيارات الملاكى، ومبنى إدارى وكافيتريا.