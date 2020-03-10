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تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في قبرص الشمالية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:20 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت جمهورية قبرص الشمالية، اليوم الثلاثاء، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لسائحة قادمة من ألمانيا.

 

وأعلنت السلطات الصحية في قبرص الشمالية، أنه تم تسجيل الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد لسائحة قادمة من ألمانيا"، وأنها خضعت للحجر الصحي في المستشفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

 

وأكد وزير الصحة في قبرص الشمالية عمر بيللي، أنه تم وضع 30 سائحا آخرين، مرافقين للمصابة، بالحجر الصحي".

 

وعلقت منشأة طبية على جزيرة قبرص معظم خدماتها، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة طبيب يرأس قسم جراحة القلب بفيروس كورونا.

 

وعلقت وزارة الصحة، استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات بمستشفى نيقوسيا العام لمدة 48 ساعة، لحين مراجعة الموقف.

 

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

 

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قبرص الشمالية فيروس كورونا اول حالة اصابة

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