Advertisements
Advertisements
Advertisements

هنا الزاهد تودع لوكيشن فيلم" الغسالة"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:04 ص
Advertisements
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هبة أحمد
Advertisements
تقوم الفنانة هنا الزاهد حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلم "الغسالة"،لكي تنتهي من تصويره قبل نهاية شهر مارس الجاري، كما أنها يتبقى لها تسعة أيام على انتهاء تصوير مشاهدها، ومن المنتظر تحديد موعد طرحه فور الانتهاء من تصويره، خاصة بعد طرح البوستر الأول للعمل قبل أيام.

يُشار أن فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم،أحمد فتحي،محمود حميدة، طاهر أبو ليلة،محمد سلام،وعدد آخر من الفنانين الشباب،وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، إنتاج سينرجى، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وتدور أحداثه في إطار رومانسى .

ويعد الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد تقديمهم لفيلم "قصة حب" الذى عرض في موسم عيد الحب في العام الماضي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية مشاركتها في مسلسل "الواد سيد الشحات"،وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ ساعة و 15 دقيقة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status