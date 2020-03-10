هنا الزاهد تودع لوكيشن فيلم" الغسالة"

تقوم الفنانة هنا الزاهد حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلم "الغسالة"،لكي تنتهي من تصويره قبل نهاية شهر مارس الجاري، كما أنها يتبقى لها تسعة أيام على انتهاء تصوير مشاهدها، ومن المنتظر تحديد موعد طرحه فور الانتهاء من تصويره، خاصة بعد طرح البوستر الأول للعمل قبل أيام.



يُشار أن فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم،أحمد فتحي،محمود حميدة، طاهر أبو ليلة،محمد سلام،وعدد آخر من الفنانين الشباب،وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، إنتاج سينرجى، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وتدور أحداثه في إطار رومانسى .



ويعد الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد تقديمهم لفيلم "قصة حب" الذى عرض في موسم عيد الحب في العام الماضي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية مشاركتها في مسلسل "الواد سيد الشحات"،وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجي.