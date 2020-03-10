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فاردي هداف الدوري الإنجليزي 2020 بعد تسجيل هدفين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:58 ص
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هداف الدوري الإنجليزي 2020
هداف الدوري الإنجليزي 2020
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هداف الدوري الإنجليزي 2020.. واصل جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي صدارته قائمة الهدافين، بعد نجاحه في تسجيل هدفين.

هداف الدوري الإنجليزي 2020

وسجل فاردي هدفين في مرمى أستون فيلا، في المباراة التي جمعته بفريقه ليستر، ليتصدر قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 بجدارة.

هداف الدوري الإنجليزي 2020 يعاود التهديف

استحق جيمي فاردي أن يكون هداف الدوري الإنجليزي 2020 حيث وصل إلى الهدف الـ19 ليبتعد عن بقية منافسيه.

فاردي هداف الدوري الإنجليزي 2020

وعاد مهاجم ليستر جيمي فاردي، إلى التهديق مجددًا برغم كونه هداف الدوري الإنجليزي 2020 إلى الآن ويعانق الشباك بهدفين، وتكون أستون فيلا بوابته لمواصلة التهديف.

صلاح ثالث هداف الدوري الإنجليزي 2020

ويحتل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول المربة الثالثة بقائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 فيما جاء في المرتبة الثانية متساويًا مع أجويرو برصيد 16 هدفًا برغم إصابة الأخير.

ثاني هداف الدوري الإنجليزي 2020

ويأتي أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي ثاني هداف الدوري الإنجليزي 2020 برصيد 17 هدفًا متفوقا لى صلاح وأجويرو، ويلاحق مهاجم ليستر.

هداف الدوري الإنجليزي 2020 ونادي المائة

واقترب فاردي هداف الدوري الإنجليزي 2020 من دخول نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي، حيث وصل المهاجم الإنجليزي لـ99 هدفا بالبريميرليج.


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