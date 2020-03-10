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موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:52 ص
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الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة
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موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز 

موعد مباراة الاهلي وسموحة | سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة مساء غدًا الأربعاء، على ستاد "القاهرة" الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.

موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري 
ستُقام مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري مساء غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة في الدوري
سيتم إذاعة مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري حصريًا على قناة "أون تايم سبورتس إتش دي - ON Time Sports HD" الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي وسموحة في الدوري

ومن المتوقع ان يبدأ الاهلي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجايى.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ومن المتوقع ان يبدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل - كريم يحيي -  محمد كوفي - أحمد فتوح.

خط الوسط: يوسف ديوب - ناصر ماهر - محمد نادي - محمود حليمو.

خط الهجوم: حسام حسن - محمد طلعت.

ويحتل الاهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويدخل الاهلي مباراته أمام سموحة بمعنويات مرتفعة للغاية، وذلك بعد تأهله لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله أمام صن داونز الجنوب إفريقي 1/3 بمجموع المبارتين.

وعلى الجانب الآخر، يدخل سموحة المباراة بهدف تعطيل قطار الأهلي الذي لا يتوقف وإيقاف سلسلة الهزائم المتتالية للمارد الأحمر.
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