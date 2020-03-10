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وزيرة الهجرة: "سعيدة بكل أبناء مصر في الخارج"
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:28 ص
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هدى عبدالرازق
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أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن تقديرها لمجهودات مسئولي مدرسة الجالية المصرية في كندا لحرصهم على تعليم المصريين أهمية الانتماء لوطنهم، معقبة: "أنا سعيد بكل أبناء مصر في الخارج".
وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسئولة الدولة ممثلة في وزارة الهجرة هي ربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم، لافته إلى أنها تحرص على التواصل مع الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج.
وأضافت: أنها تقوم معهم بجولات في عدد من المناطق المصرية، لافته إلى أنها اصطحبت عدد من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي للتعرف على أبطالنا بالتزامن مع يوم الشهيد.
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