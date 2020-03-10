Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الهجرة: "سعيدة بكل أبناء مصر في الخارج"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:28 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن تقديرها لمجهودات مسئولي مدرسة الجالية المصرية في كندا لحرصهم على تعليم المصريين أهمية الانتماء لوطنهم، معقبة: "أنا سعيد بكل أبناء مصر في الخارج".

وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسئولة الدولة ممثلة في وزارة الهجرة هي ربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم، لافته إلى أنها تحرص على التواصل مع الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج.

وأضافت: أنها تقوم معهم بجولات في عدد من المناطق المصرية، لافته إلى أنها اصطحبت عدد من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي للتعرف على أبطالنا بالتزامن مع يوم الشهيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم الشهيد وزيرة الهجرة كندا الفجر الطلاب التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نبيلة مكرم: منفذو العمليات الإرهابية في الخارج معظمهم من أبناء الجيل الثاني والثالث

وزيرا الهجرة والشباب يلتقيان وفدا من أبناء المصريين بأستراليا

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج

وحدة المظلات تستضيف عددًا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بفرنسا

خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا.. وزيرة الهجرة تطلق حملة جديدة (صور)

وزيرة الهجرة تشهد احتفالية القنصلية المصرية في مونتريال بالعيد القومي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status