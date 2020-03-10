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عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:18 ص
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دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير إذاعية اليوم الإثنين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل دوري أبطال أوروبا في الأيام المقبلة.

ووفقا لإذاعة راديو كتالونيا فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس تعليق بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد انتهاء مباريات الجولة الحالية.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي لايبزيج الألماني مع توتنهام هوتسبر الإنجليزي ، وعلى الجانب الآخر يحل أتلانتا الإيطالي ضيفا على فالنسيا الإسباني.

كما تستكمل المباريات غدا بمواجهتي بورسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، ومواجهة ليفربول وأتليتكو مدريد، على أن تستأنف باقي الجولة يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم.

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