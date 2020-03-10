فيريرا | تعرف على حقيقة وفاة مدرب الزمالك والسد القطري السابق‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا عن وفاة جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري والسد القطري، بالرغم من أن ناديه الحالي سانتوس البرازيلي لم يؤكد بشكل رسمي.

وظهر فيريرا، البالغ من العمر 73 عامًا، في مقطع فيديو وهو يقود تدريبات لاعبي فريق سانتوس البرازيلي دون وجود أية مشاكل.





وكتب الصحفي البرازيلي أليسون، إن فيريرا يقود تدريبات سانتوس وذلك دليل ينفي ما تردد في الفترة الحالية عن وفاته.





كما ذكر موقع "terra" وموقع "gazetaesportiva"، أن سانتوس تدرب تحت قيادة فيريرا المولود في مايو 1946، قبل مواجهة دلفين الإكوادوري في دور المجموعات بكأس الليبرتادوريس يوم الأربعاء 11 مارس، في حين شهدت التدريبات غياب ماريو سيرجيو سانتوس.





و درب فيريرا عددًا من الأندية هي بنفيكا وبوافيشتا وبورتو وسبورتينج لشبونة وسبورتينج براجا في البرتغال، ومالاجا الإسباني، وباناثينايكوس اليوناني، والزمالك المصري، والسد القطري، وسانتوس البرازيلي.



