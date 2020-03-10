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هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:28 ص
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هدى عبدالرازق
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أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، اتجاه مصر حال توجه أثيوبيا لملء سد النهضة كما أعلنت في يوليو المقبل، قائلا: "هنسحب من بحيرة ناصر، الحصالة بتاعتنا".
واعتبر خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن تأثير ملء سد النهضة سيكون مثل سنة جفاف، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "عبدالناصر ده كان عظيم، وكل اللي بنوا السد".
وأشار إلى أن الهدف من بناء السد العالي هو حماية مصر من الجفاف والفيضان لمدة 100 سنة، وأن اتفاق واشنطن كان يتيح لسد النهضة توليد 75% من الكهرباء الخااصة به حتى في وقت الجفاف القارص، مضيفا: "ليه متثبتش للشعب المصري إنك حسن النية".
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