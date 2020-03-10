هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، اتجاه مصر حال توجه أثيوبيا لملء سد النهضة كما أعلنت في يوليو المقبل، قائلا: "هنسحب من بحيرة ناصر، الحصالة بتاعتنا".





واعتبر خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن تأثير ملء سد النهضة سيكون مثل سنة جفاف، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "عبدالناصر ده كان عظيم، وكل اللي بنوا السد".



