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مارسيلو يزيد أوجاع ريال مدريد قبل أسبوع الحسم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:12 ص
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مارسيلو
مارسيلو
محمد الدمتناوي
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تعرض الدولي البرازيلي مارسيلو، لاعب فريق ريال مدريد، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، والتي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وخسر ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وفقد صدارة الدوري الإسباني لمصلحة برشلونة والذي فاز على ريال سوسيداد في الجولة ذاتها.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن سبب استبدال مارسيلو هو الإصابة، حيث اشتكى من مشكلة عضلية وطلب من المدرب زيدان التغيير.

وتابعت الصحيفة فإن مارسيلو أُصيب في أوتار الركبة، ورغم انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، فإنه لن يشارك غالبا ضد إيبار في الجولة المقبلة بالليجا.

كما أصبح موقف الدولي البرازيلي محل شك في المشاركة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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