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كل ما تريد معرفته عن لقاء فالنسيا ضد أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:03 ص
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فالنسيا ضد أتلانتا
فالنسيا ضد أتلانتا
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب "ميستايا" مساء اليوم الثلاثاء 10 مارس، مباراة فالنسيا الإسباني ضد ضيفه أتالانتا الإيطالي، في إطار إياب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق أتالانتا للحفاظ على أفضلية نتيجة مباراة الذهاب بملعب سان سيرو، والتي فاز خلالها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما ستكون مهمة فريق فالنسيا صعبة للغاية في تدراك نتيجة الذهاب، وقطع تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي.

فرص فريق فالنسيا وأتالانتا

يستطيع فريق فالنسيا التأهل في حال فوزه بثلاثة أهداف نظيفة، أو الفوز بفارق 4 أهداف على أتالانتا.

بينما يكفي الفريق الإيطالي الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بأي نتيجة بفرق هدفين، أو الخسارة بفارق 3 أهداف مع تسجيله لهدفين على الأقل.

موعد مباراة فالنسيا وأتالانتا

ستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبيروت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة مساءاً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثامنة بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD2 ويعلق عليها حسن العيدروس، ويديرها الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان.

التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وأتالانتا

من المتوقع أن يبدأ ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

خط الدفاع: دانيال فاس – جابريل باوليستا – مختار دياخابي – خوسيه لويس جايا.

خط الوسط: فيران توريس – داني باريخو – جيفري كوندوجبيا – كارلوس سولير.

خط الهجوم: رودريجو مورينو – كيفين جاميرو.

بينما من المتوقع أن يبدأ جان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: بيرلويجي جوليني.

خط الدفاع: ماتيا كالدارا – خوسيه ماريا بالومينو – مارتن دي رون.

خط الوسط: روبين جوسينس – ماريو باسيليتش – روميو فرولير – هانز هاتيبوير.

خط الهجوم: أليخاندرو جوميز – دوفان زاباتا – يوسيب إيليستش.

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