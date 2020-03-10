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مفاجأة.. حارس أياكس بديل كيبا في تشيلسي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:13 ص
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الحارس الكاميروني أندريه أونانا
الحارس الكاميروني أندريه أونانا
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن فريق تشيلسي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلفا للإسباني كيبا أريزابالاجا.

حيث يقدم الحارس كيبا أريزابالاجا، مستوى ضعيف خلال الفترة الماضية، وابتعاده عن المشاركة في معظم المباريات، ومشاركة كاباييرو بدلا منه.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الحارس الكاميروني أندريه أونانا، حارس فريق أياكس الهولندي، مرشح لخلافة كيبا خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أونانا مع أياكس في صيف 2022، لذلك ينتظر تشيلسي وضع اللاعب مع الفريق الهولندي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، غير مقتنع بأداء أغلى حارس في العالم، والذي لم يقدم الأداء المأمول منه منذ انضمامه في صيف 2018.

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