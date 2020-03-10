كل ما تريد معرفته عن موقعة ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق ومحبو كرة القدم في العالم قمة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وأتليتيكو مدريد الإسباني المقرر إقامتها على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

موعد مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد أتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء القادم 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441 هجريًا، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية، حيث تُنقل المواجهة حصرياً عبر قناة «beIN Sports HD 2» .

أتليتكو مدريد يحسم مواجهة الذهاب بهدف في شباك ليفربول

وكانت مواجهة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بين أتليتكو مدريد وليفربول قد انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف على ملعب واندا ميتروبوليتانو ليصبح الروخيبلانكوس أمام مهمة إنهاء لقاء الإياب المقرر إقامته بملعب آنفيلد، بالتعادل بأي نتيجة أو الفوز من أجل ضمان التأهل لدور ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

غيابات ليفربول أمام أتليتكو مدريد

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي صاحب الأرض والضيافة لقاء أتليتكو مدريد مفتقدا واحد من أهم أعمدة التشكيل الأساسي للمدرب الألماني يورجن كلوب وهوا الحارس البرازيلي أليسون بيكر بداعي الإصابة، كما أن وضع هندرسون لاعب وسط الريدز يبقى تحت الشك، كما يفقد الفريق خدمات شاكيري وكلاين للإصابة.

غيابات أتليتكو مدريد أمام ليفربول

وعلى الجانب الآخر يفتقد الفريق الاسباني أتليتكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني خدمات اللاعب توماس ليمار نجم وسط الروخيبلانكوس أمام ليفربول بداعي الإصابة.

التشكيل المتوقع لـ فريق ليفربول.. ثلاثي الهجوم المرعب في المقدمة

وبالحديث عن تشكيل الريدز المتوقعة أمام أتليتكو مدريد فإن المدرب الألماني يورجن كلوب سيدفع بجميع العناصر الهجومية في بداية اللقاء من أجل تعويض خسارة الذهاب ووضع قدما في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يحمل ليفربول لقبها، حيث يصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى:- أدريان

خط الدفاع:- أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط:- جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم:- ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لـ أتليتكو مدريد أمام ليفربول

وعلى الجانب الآخر ينتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مباراة إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، بالاعتماد على طريقته المفضلة 4-4-2 الدفاعية للحفاظ على فارق الهدف الذي سجله الروخيبلانكوس في لقاء الذهاب ليصبح بذلك تشكيل الفريق الاسباني الأقرب كالتالي:-

حراسة المرمى:- يان أوبلاك

خط الدفاع:- رينان لودي - فيليبي - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير

خط الوسط:- جواو فليكس - كوكي - توماس بارتي - ساؤول نيجيز

خط الهجوم:- ألفارو موراتا - أنخيل كوريا