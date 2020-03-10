Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة جديدة.. الأهلي يفقد كريم نيدفيد لنهاية الموسم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:48 ص
Advertisements
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
علي خلاف
Advertisements

 

تعرض كريم نيدفيد نجم هجوم الأهلي للإصابة قضت على مشوار الاعب مع الأحمر هذا الموسم خاصة رغم قيده فى قائمة الفريق المحلية.

إصابة كريم نيدفيد

وكانت إصابة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الركبة قد تجددت حيث أكد الأطباء داخل القلعة الحمراء، أن الاعب سيغيب لمدة لن تقل عن شهرين بعد عودة آلام الإصابة فى الركبة.

ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي إلى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلى جديد عقب الراحة التامة التى منحها الطبيب الألمانى لمدة شهر.

الأهلي يصعد لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب إقصائه صن داونز الجنوب أفريقي من ربع النهائي، ليضرب الأحمر موعداً قويا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي مطلع مايو المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني أبو ريدة نيدفيد ميدو جابر مصر مرتضى منصور مباراة كريم نيدفيد كؤيم نيدفيد فريق الداخلية عودة كريم نيدفيد شيما صابر بيراميدز النادى الاهلى النادي الأهلي الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى اخبار الرياضة اتحاد الكرة إصابة كريم نيدفيد

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 7 ساعات

سبب انفجار أبوجبل في البكاء على الهواء (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"عاشور" يجري أشعة لتحديد مدة غيابه عن الأهلي

عاجل.. الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

كريم نيدفيد يجري عملية جراحية في الركبة

"نيدفيد" يؤدي جلسة علاج طبيعي

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة كريم نيدفيد وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية

قرار جديد من طبيب نيدفيد قبل عودته للملاعب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

12:58 ص

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status