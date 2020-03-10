إصابة جديدة.. الأهلي يفقد كريم نيدفيد لنهاية الموسم

تعرض كريم نيدفيد نجم هجوم الأهلي للإصابة قضت على مشوار الاعب مع الأحمر هذا الموسم خاصة رغم قيده فى قائمة الفريق المحلية.

إصابة كريم نيدفيد

وكانت إصابة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الركبة قد تجددت حيث أكد الأطباء داخل القلعة الحمراء، أن الاعب سيغيب لمدة لن تقل عن شهرين بعد عودة آلام الإصابة فى الركبة.

ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي إلى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلى جديد عقب الراحة التامة التى منحها الطبيب الألمانى لمدة شهر.

الأهلي يصعد لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب إقصائه صن داونز الجنوب أفريقي من ربع النهائي، ليضرب الأحمر موعداً قويا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي مطلع مايو المقبل.