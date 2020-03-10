بجوار البابا شنودة.. الانتهاء من تجهيزات مدفن الأنبا صرابامون (صور)

أنهى دير الأنبا بيشوي العامر للأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، التجهيزات النهائية لمقبرة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير، تمهيدًا لاستقبال جثمانه الطاهر.





وتقع مقبرة الأسقف الراحل تقع مزار البابا الراحل شنودة الثالث، في الدير ذاته.





ومن المقرر أن ييترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان رئيس الدير الراحل.





وقرر الدير اقتصار صلاة الجنازة على الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير، على أن يستأنف الدير فتح أبوابه، غدًا أمام الزوار من محبي الأسقف الراحل لأخذ بركة المزار المخصص له.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت فجر الأحد الماضي، رحيل الأنبا صرابامون، عقب تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.



