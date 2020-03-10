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كورونا يهدد كرة القدم في فرنسا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:16 ص
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الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
ريهام عبد المحسن
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أفادت وسائل إعلام فرنسية أن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مازالت تلقي ظلالها القاتمة على الرياضة بما في ذلك منافسات كرة القدم حول العالم.

وأعلنت شرطة باريس عاصمة فرنسا أن مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا ستقام بدون جماهير بسبب انتشار الفيروس.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء في باريس، حيث يحتاج الفريق الباريسي إلى الفوز بفارق هدفين وذلك بعد أن كان قد خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وعلى صعيد آخر، ذكرت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية في مؤتمر صحفي أن جميع مباريات دوري الدرجة الأولى ستقام بدون جمهور أو بحضور ألف شخص بحد أقصى حتى 15 إبريل المقبل.

وقررت السلطات الفرنسية مؤخرًا منع التجمعات لأكثر من ألف شخص في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت فرنسا سجلت 1166 حالة إصابة بالفيروس حتى أمس الأحد بزيادة 19 بالمائة عن اليوم السابق وأصبحت صاحبة ثاني أكبر عدد من الحالات في أوروبا بعد إيطاليا.

وتوفي 19 شخصا في فرنسا حتى الآن بعد إصابتهم بمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، كشفت وسائل إعلام إسبانية نهاية الشهر الماضي أنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب ساعات من الإعلان عن وجود حالة مصابة بنفس الفيروس في مدينة برشلونة.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه تم تسجيل أول حالة مصابة بهذا الفيروس في مدينة مدريد وأن هذا الأمر يهدد إقامة مباريات الدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه تم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي خوفًا من تفشي الفيروس في بعض أقاليم إيطاليا وقد يحدث هذا الأمر كذلك في الدوري الإسباني.

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