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نجم الأهلي السعودي يصل جدة .. ويكذب"الإشاعات"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:07 ص
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الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لملاقاة منافسه التعاون يوم الأربعاء المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل محترف النادي الأهلي دجانيني إلى جدة منذ قليل، وذلك حسب ما أكد ياسر محروس نائب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد أن نشر صورة تجمعه باللاعب عبر حسابه في تويتر، ومدون عليها، " منعللإشاعات".

دجانيني أخذ رحلة أطول ليصل إلى السعودية، إذ غادر من الإمارات إلى دولة الأردن، ثم إلى جدة، وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة، بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن أهلي جدة يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.

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