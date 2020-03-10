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سبب انفجار أبوجبل في البكاء على الهواء (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:00 ص
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محمد أبوجبل
محمد أبوجبل
هيثم موسى
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 أكد محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك أنه تعرض لأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة ضغوطات أثرت عليه سلبيا داخل الملعب وخارجه.

وأشار أبوجبل إلى أن الفضل الأكبر لخروجه من هذه الأزمة يعود لوالدته، فهي  أقرب شخص بالنسبه له على وجه الأرض كما وصف، ويستمد منها طاقات إيجابية كبيرة، ويلجأ لها في معظم الأوقات و قبل بداية أي مباراة، ليستمع إلى دعواتها ونصائحها.   

ودخل أبوجبل في نوبه بكاء شديدة، عبر ظهورهم في قناة"أون تايم سبورت"  بعد أن تحدث عن الضغوط الكروية والعاطفية التي لازمته طوال الفترات الأخيرة ولكنه نجح فى تجاوزها بفضل عائلنه وبالأخص والدته.

وكشف أبوجبل أنه قام بالتوقيع للزمالك على بياض، لأن اللعب فى الزمالك شرف كبير، وانه تعاقد للأبيض قبل مجئ محمد عواد ولكنه لم يشغل باله سوى التركيز فى الملعب والمنافسة الشريفة.

واختتم أبو جبل قائلا:" خضت أول مران ليه مع الزمالك  دون أعرف مدة عقدي  أو الراتب الذي سأحصل عليه، حبا في لفانلة البيضاء، وثقة في مجلس الإدارة".

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