17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية، أن لجنة الصحة الوطنية بالصين، أكدت ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الصين إلى 3024.





وسجلت اللجنة، خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 17 حالة جديدة و19 إصابة بالفيروس.





وأجلت الكثير من الدول مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا، حيث سجلت هذه الدول إصابة عدد كبير من الحالات، وقد فرضت عدة دول إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.