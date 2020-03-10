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مدير مستشفي صدر العباسية الأسبق: الشيشة تنقل "كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:23 ص
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الدكتور محمود عبدالمجيد
الدكتور محمود عبدالمجيد
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفي صدر العباسية الأسبق، إن مصر تعرضت لأوبئة كثيرة على التاريخ، لافتًا إلى أن النارجيلة (الشيشة) من أكثر الأشياء التي تنشر فيروس كورونا، لأنها تضعف الجهاز التنفسي و التدخين عموما يضعف مناعة الجسم.

وأضاف "عبدالمجيد" خلال اتصال عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "من مصر" الذي يعرض علي فضائية "cbc"، الاثنين، أن الإصابة بكورونا عبارة عن معركة بين الفيروس ومناعة الإنسان، فالمناعة القوية تجعل الإنسان ينتصر على فيروس كورونا والتغلب عليه كان أسهل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة، بينهم 21 حالة جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.
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الكلمات المفتاحية

كورونا الشيشة إصابة بكورونا

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