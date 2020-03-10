علاقة تدخين "الشيشة" بـ"فيروس كورنا" (فيديو)

عرض برنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، تقريرا مصورا عن كيفية نقل الشيشة لـ"فيروس كورنا".





وسألت كاميرا البرنامج المواطنين في التقرير عن علاقة "الشيشة" بفيروس كورونا، والذين أكدوا بدورهم أن أي شيء ينتقل من يد لأخرى ينقل المرض، متوقعين أن "المبسم" يقيهم من عدوى المرض.





و أكد أصحاب المقاهي أن كل شيشة لها "مبسم" خاص بها، ويتم تعقيمه في ماء سخن، وبالتالي "الشيشة" ليس ناقلة لفيروس كورونا -حسب زعمهم-.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة، بينهم 21 حالة جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.