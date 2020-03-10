الأوقاف تنهي الجدل بشأن إلغاء صلاة الجمعة خوفا من كورونا

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: إن حالة فيروس كورونا في مصر لا يستدعي تعطيل صلاة الجمعة حتى الآن، موضحًا أن وزارة الأوقاف اتخذت إجراءات احترازية.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الإجراءات هي؛ قصر العمل المساجد على الصوات الخمس فقط، وألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة 15 دقيقة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الصلوات على 5 دقائق.



